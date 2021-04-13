Aşı orucu bozar mı? Koronavirüs aşısı yaptırınca oruç bozulur mu? Diyanet yanıtladı

Koronavirüs aşısı için sırası gelen vatandaşlar, oruçluyken aşı yaptırmanın oruca zararı olup olmayacağını merak ediyor. Diyanet'in açıklaması "Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?" belirsizliğini ortadan kaldırdı. "Koronavirüs aşısı yaptırınca oruç bozulur mu?" sorusuna Diyanet yanıt verdi.

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aşı orucu bozar mı?" sorusuna son noktayı koydu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 2005 yılında aşının orucu bozmayacağı hükmüne vardığını ifade eden Erbaş, aşının orucuna bir zararı olmadığını belirterek milyonlarca vatandaşın kafasındaki soru işaretini giderdi.

AŞI ORUCU BOZAR MI? İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

"Oruçluyken aşı olabilir miyiz?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Diyanet'ten koronavirüs aşısı yaptırınca oruç bozulur mu sorusuna yanıt geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Aşı orucu bozar mı?" sorusu şöyle yanıtlandı: "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz."