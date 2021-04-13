Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı belli oluyor!

Türkiye corona virüs vaka sayısı son dönemde vakaların 50 bini aşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Günlük korona tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulurken öte yandan geçtiğimiz gün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan uyarılar gelmişti. Mutasyonlu virüsün ülke çapında arttığını ifade eden Bakan Koca, vatandaşları tedbirli olmaya davet etmişti. Hal böyleyken "13 Nisan Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı her gün resmi sitesi üzerinden Türkiye corona virüs vaka sayısını günlük tablo ile beraber kamuoyunun bilgisine sunuyor.

13 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz günün tablosuna göre; ülkemizde 12 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 68 testten 54.562 yeni vaka tespit edilirken 243 vatandaşımız ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetti. Vakaların bu denli artması ülke çapında tedirginliğe yol açarken tablodaki son durum yakından takip ediliyor.