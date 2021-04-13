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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:53

Bakan Koca'dan son dakika: vaka sayısı kaç oldu? günlük korona tablosu ve vaka sayısı belli oluyor!

Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı belli oluyor!

Ülkemizde artış gösteren vakalarla beraber son dönemde tarafından açıklanan günlük korona tablosu ve vaka sayısı yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen bilim kurulu sonrası Bakan ülkemizin salgında çok kritik bir süreçten geçtiğimiz ifade ederken peş peşe uyarılarda bulunmuştu. 12 Nisan tablosunda vaka sayısı 54 bin 562 olarak kaydedilirken gözler bugünün tablosuna çevrildi. Buna göre; akşam saatlerine doğru “ sayısı kaç oldu?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı günlük korona tablosu ve detaylar…

Türkiye corona virüs vaka sayısı son dönemde vakaların 50 bini aşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Günlük korona tablosu her gün Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulurken öte yandan geçtiğimiz gün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'dan uyarılar gelmişti. Mutasyonlu virüsün ülke çapında arttığını ifade eden Bakan Koca, vatandaşları tedbirli olmaya davet etmişti. Hal böyleyken "13 Nisan Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorusu da yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanlığı her gün resmi sitesi üzerinden Türkiye corona virüs vaka sayısını günlük tablo ile beraber kamuoyunun bilgisine sunuyor.

13 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz günün tablosuna göre; ülkemizde 12 Nisan tarihinde yapılan 301 bin 68 testten 54.562 yeni vaka tespit edilirken 243 vatandaşımız ise salgın nedenli olarak hayatını kaybetti. Vakaların bu denli artması ülke çapında tedirginliğe yol açarken tablodaki son durum yakından takip ediliyor.

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

12 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 562
  • HASTA SAYISI: 2 bin 671
  • VEFAT SAYISI: 243
  • İYİLEŞEN SAYISI: 41 bin 218

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

11 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 50 bin 678
  • HASTA SAYISI: 2 bin 548
  • VEFAT SAYISI: 237
  • İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 194
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12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

10 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 52 bin 676
  • HASTA SAYISI: 2.497
  • VEFAT SAYISI: 248
  • İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 539

12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

9 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 791
  • HASTA SAYISI: 2.408
  • VEFAT SAYISI: 253
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 786
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Bakan Koca'dan son dakika: Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu? 13 Nisan günlük korona tablosu ve vaka sayısı belli oluyor!
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