Balgam yutmak orucu bozar mı? İstemeden balgam ve tükürük yutunca oruç bozulur mu? Tükürük orucu bozar mı?

Milyonlarca kişi bugün ilk orucuna niyet etti. Günün yaklaşık 15 saati oruçlu geçeceği için vatandaşlar orucu bozan durumlar konusunda araştırmaya girişti. "Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?" sorusu hayli merak edildi. "İstemeden balgam ve tükürük yutunca oruç bozulur mu?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama getirdi.
TÜKÜRÜK ORUCU BOZAR MI?
Tükürük orucu bozar mı ve balgam yutmak orucu bozar mı? soruları en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Ramazan ayının bu yıl bahara gelmesi sebebiyle bahar alerjileri ve gribal enfeksiyonlar birçok vatandaşı mağdur etti. Bu gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişen balgam ve geniz akıntısı problemi, oruç tutan bireyleri endişelendirdi. Vatandaşlar "Balgam yutunca oruç bozulur mu? Tükürük orucu bozar mı?" sorularını açıklığa kavuşturmak istedi. Tükürük, balgama göre daha temiz bir sıvı olduğu için yutulmasında sakınca görülmez. Fakat içerisinde balgam varsa veya yemek parçaları olduğundan şüpheleniliyorsa yutulmaması daha doğru olacaktır.
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
İstemeden balgam yutmak orucu bozmaz. Diyanet'in açıklamasına göre, "Balgam yutmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabı duruma göre değişiyor. Şöyle ki balgam ağız bölümüne hiç gelmediyse yutulmasında bir sakınca yoktur. Ancak ağza balgam gelmesi orucu bozacaktır. Gelen balgamın dışarı atılması gerekmektedir. Zira balgam temiz olmayan bir maddedir ve hem sağlık açısından hem de orucun zedelenmemesi için böylesi daha doğru kabul edilmektedir. Ancak balgam ağza gelir ve istemeden yutulursa durum değişir. İstemeden balgam ve tükürük yutunca oruç bozulmaz. Ancak bilinçli olarak yutulmamalıdır.
TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET AÇIKLAMASI
Diyanet'e göre ağız içinde dolaşan tükürük yutulabilir ve orucu bozmaz. Fakat tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçlu bir insan için mekruhtur. Yani dince yasaklanmamıştır fakat yapılması istenmeyen bir davranıştır.