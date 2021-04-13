Balgam yutmak orucu bozar mı? İstemeden balgam ve tükürük yutunca oruç bozulur mu? Tükürük orucu bozar mı?

Milyonlarca kişi bugün ilk orucuna niyet etti. Günün yaklaşık 15 saati oruçlu geçeceği için vatandaşlar orucu bozan durumlar konusunda araştırmaya girişti. "Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı?" sorusu hayli merak edildi. "İstemeden balgam ve tükürük yutunca oruç bozulur mu?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama getirdi.

TÜKÜRÜK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük orucu bozar mı ve balgam yutmak orucu bozar mı? soruları en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Ramazan ayının bu yıl bahara gelmesi sebebiyle bahar alerjileri ve gribal enfeksiyonlar birçok vatandaşı mağdur etti. Bu gibi sağlık sorunlarına bağlı olarak gelişen balgam ve geniz akıntısı problemi, oruç tutan bireyleri endişelendirdi. Vatandaşlar "Balgam yutunca oruç bozulur mu? Tükürük orucu bozar mı?" sorularını açıklığa kavuşturmak istedi. Tükürük, balgama göre daha temiz bir sıvı olduğu için yutulmasında sakınca görülmez. Fakat içerisinde balgam varsa veya yemek parçaları olduğundan şüpheleniliyorsa yutulmaması daha doğru olacaktır.