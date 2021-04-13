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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:08

Bariyere çarpan otomobil devrildi

ABBAS ÇAKAR
Bariyere çarpan otomobil devrildi

Kocaeli İlçesi Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

İzmit İlçesi Erenler Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarından Umuttepe yönünde seyir halinde olan A.H. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan A.H. isimli kadın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

A.H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazaya karışan otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bariyere çarpan otomobil devrildi
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