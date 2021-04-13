Bayıltan dayağa pişkin savunma

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı Emriye Metoğlu'nu (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının önünde döven İbrahim Zarap'ın (27) yargılanmasına başlandı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar verme" suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Zarap, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS'le katıldı. Zarap, "O an kendimi kaybettim. Kendisinden burada özür diliyorum. Beni affetsin. Avukatım videoyu gösterdi, çocuğumun ağlamasını izleyemedim. Çok üzgünüm. Tamamen bilinç kaybıyla yaşandı. Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürmek istemediğim belli oluyor" dedi. Zarap'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 11 Mayıs'a ertelendi. Çocuğunun gözü önünde darp edilen Emriye Metoğlu, "Çok şükür adalet arkamda. Ben inanıyorum, güveniyorum hak ettiği cezayı alacağına. Ben yeni yeni toparlanmaya başladım. Kızım da psikolojik destek görüyor" dedi.