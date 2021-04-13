Beyoğlu sapığı tutuklandı

İstanbul'da Finlandiyalı bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kadının Sanatkârlar Parkı'nda uğradığı taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışmada gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne getirilen B.E.Ç.'nin (20) adli işlemleri tamamlandı. Savcılık, yüzde 50 engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheliyi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği de ifadesini aldığı şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.