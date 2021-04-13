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Giriş Tarihi: 13.4.2021

sapığı tutuklandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Beyoğlu sapığı tutuklandı
İstanbul'da Finlandiyalı bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir kadının Sanatkârlar Parkı'nda uğradığı taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan çalışmada gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi'ne getirilen B.E.Ç.'nin (20) adli işlemleri tamamlandı. Savcılık, yüzde 50 engelli ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheliyi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği de ifadesini aldığı şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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Beyoğlu sapığı tutuklandı
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