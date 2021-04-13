Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Boğaz ağrısı şikayeti ile doktora gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:14 Son Güncelleme: 13.4.2021 10:28

Boğaz ağrısı şikayeti ile doktora gitti! Hayatının şokunu yaşadı

DHA
Boğaz ağrısı şikayeti ile doktora gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'de boğaz ağrısı şikayeti ile doktora giden 42 yaşındaki 'nin yaşadıkları şoke etti. Yemek yerken dilinde ve boğazında acı hisseden Yüce, gerçeği hastanede öğrendi. Yapılan kontrollerde Yüce'nin diline iğne battığı tespit edildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde, boğaz ağrısı şikayeti ile doktora giden Fatma Yüce'nin (42) diline, kokoreç yerken iğne battığı ortaya çıktı. Yüce'nin diline yerleşen iğne, operasyonla alındı.

YEMEK YERKEN BOĞAZINDA ACI HİSSETTİ

Menemen ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte öğle yemeği için kokoreççiye giden Fatma Yüce, yemek yerken dilinde ve boğazında acı hissetti. Yaşadığı anlık acının üstünde durmayan Yüce, bir süre sonra yutkunurken ve yemek yerken hissettiği boğaz ağrısı nedeniyle doktora gitti. Yapılan kontrolde Yüce'nin diline iğne battığı tespit edildi. Fatma Yüce'nin dilindeki iğne, operasyonla alındı.

"AKLIMIZA GELEN İLK ŞEY; DİL VE AĞIZ TABANI TÜMÖRLERİYDİ"

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Songu, "Hastanın dil hareketiyle ağrıyı tarif ettiği durumlarda ayırıcı tanı için aklımıza gelen ilk şey; dil ve ağız tabanı tümörleri. Yaptığımız görüntülemede dilinde bir iğne durduğunu gördük. Daha çok bu tür şikayetlerle başvuruda bulunan hastaların, başörtülerini takarken ağızda tuttukları iğneyi yutmaları sonucu dil kökünde ya da dilde dışarı çıkarılamayan iğne bulunması çok sık rastladığımız bir durum. Ancak bu olayın yemek esnasında gerçekleşmiş olması çok şaşırtıcı" diye konuştu.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de

BÖYLE BİR ŞEYİN BAŞIMA GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEZDİM

Kokoreç yerken olayın yaşandığını belirten Fatma Yüce, yuttuğu iğnenin kokoreçten mi yoksa ekmekten mi çıktığını bilmediği için işletmeden şikayetçi olmayı düşünmediğini söyledi. Yaşadıklarını anlatan Yüce, "Boğaz enfeksiyon teşhisi koyuldu ama iğne olduğu ortaya çıktı. Çok şaşırdım. Böyle bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim. Kokorecin içinde miydi yoksa ekmeğin içindeki bir maddeyi mi yutup yutmadığımı bilmediğim için şikayette bulunmayı düşünmüyorum" dedi.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaz ağrısı şikayeti ile doktora gitti! Hayatının şokunu yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA