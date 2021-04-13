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Haberler Yaşam Haberleri 2021 Bolu’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bolu İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:58 Son Güncelleme: 13.4.2021 13:58

2021 Bolu’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bolu İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!

2021 Bolu’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bolu İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!

, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınladı. On bir ayın sultanı için milyonlarca kişide heyecan ve mutluluk yaşanırken, Bolu’da iftar vakti ve sahur saatleri de merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler Bolu sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. ile 2021 Bolu iftar, sahur, imsak vakti bilgileri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, ile Bolu iftar saatleri ve sahur vakti!

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlıyor. On bir ayın sultanı yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanırken, il il imsakiye de yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile Bolu'da iftar vakti ve sahur saatleri belli oldu. Bolu'da sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu cevabını bulmuş oldu. 2021 Bolu Ramazan İmsakiyesi ile Bolu iftar saati, sahur vakti ve imsak vakti bilgileri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden öğrenebilirsiniz.

BOLU İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Bolu Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Bolu iftar saati ve sahur vakti şöyle;

Bolu ilk imsak saati: 04.41

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

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13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

Ankara İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

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2021 Bolu’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta? Bolu İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri!
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