Bu mahallede yüzlerce yıldır davul çalınmıyor! Nedeni ise çok ilginç...

SÜNNET VE DÜĞÜNLERDE DE ÇALINMIYOR



Gelenekle ilgili rivayetleri anlatan Aydinli, "Rivayetler bize de anlatılmıştı, davul çalan davulcuların davulları patlamış. Başka bir rivayete göre de davul çalan davulcuyu buradan savurup Yıldırım Beyazıt Camisine kadar atıldığı anlatıldı hep. Ben 50 senedir buradayım ama benden önceki büyüklerimize de sorduğumuzda uzun zamandır gelenek olarak devam ettiriliyor, davul çalınmıyor. Hatta sünnet ve düğün cemiyetlerinde hiç bir şekilde çalgı aletleri çalınmıyor" dedi.