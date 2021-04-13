Ramazan ayı içerisinde ve normal zamanlarda da ihtiyaç sahiplerinin kullanabildiği EDİM Kartla ilgili bilgilendirme yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Salgınla mücadele ederken biz de doğal olarak ramazandaki bütün etkinliklerimizi virüsle mücadele konsepti içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bu sene de ramazan iklimini istediğimiz gibi yaşayamasak da buna göre hazırlıklar yaptık. Bu çerçevede ramazanda yapacağımız en anlamlı şeylerden bir tanesi, ramazanı fakiriyle zenginiyle herkesin aynı anda yaşaması aynı hissi duyması için soframızı birlikte paylaşarak ramazan hazzını yaşamak istiyoruz" dedi.

'365 GÜN AÇIK OLAN İYİLİK MARKETTE HER ŞEY VAR'

EDİM Kart'a ailelerin yoksulluk durumlarına göre, nüfusuna göre, evinin kira olup olmama durumuna göre farklı miktarlar yüklendiğini belirten Başkan Göksu, "EDİM Esenler'in iyilik kapısı bu markette gördüğünüz gibi her şey var, bu markette tek bir şey yok o da para… Bu markette para geçmiyor, EDİM Kartımız var, bizler değişik zamanlarda yardıma ihtiyacı olan ailelerimize bu kartı veriyoruz. Bu kartla beraber gelip ailelerimiz marketten istediklerini alıyorlar. Arzu ettiğimiz şey şudur, insanların evlerine kolilerle gıda taşıyabiliriz ama istiyoruz ki yılın 365 günü açık olan bu marketten ailelerimiz istedikleri ürünleri alabilsinler. Bizim inancımız bize yoksulla dayanışmayı emrederken, yediğinden yedir, giydiğinden giydir aynı sofrada otur. Bu marketin ilk kuruluşundan itibaren, biz eve giderken çocuğumuza çikolata alıp gidebiliyorsak, bir başka kardeşimizde markete gidip aynı şeyi yapabilmeli. Hedefimiz yaklaşık 30 bin civarında koli 15 bin civarında alışveriş kartıyla beraber 45 bin ailemizin ramazanda gerçekten sofrasında ortak olmak istiyoruz, gönül sofrasında olmak istiyoruz" dedi.

'30 BİN ÇOCUĞUMUZA SÜRPRİZ HEDİYELER DAĞITACAĞIZ'

Esenler'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu ramazanda iftarda ne yemek istiyorsa onu pişirsin diye etinden meyve sebzesine bakliyatına kadar her şeyi teslim edeceğiz diyen Göksu, "Esenler'de iftar sofrasını gerçekten birlikte kuracağımız kardeşlerimizin, evlerinde kendileri yemek yapabilecek durumda olanlara erzaklarını verelim. Yani bir ramazan boyunca evinde hangi yemeği yapmak istiyorsa biz onların erzaklarını etiyle, sebzesi, meyvesiyle, bakliyatıyla teslim edelim ve bunu ramazan boyunca devam ettirelim istiyoruz" dedi.

'ÇÖLYAK HASTALARINA GLUTENSİZ GIDA DESTEĞİ'

Göksu,; "Birçok yerde de ihtiyaç haline gelen özellikle çölyak hastaları gibi özgün ve nadir hastalıkları taşıyanlarımızın da birtakım ihtiyaçlarını karşılamak için glütensiz gıdalardan oluşan özel bir koli hazırladık. Bir de çocuklarımız için kutu kutu mutluluk adında bir paket hazırladık. Ramazan'ın ilk günü 30 bin çocuğumuza ramazanın ilk buluşması adına özel hediyeler dağıtacağız. Ayrıca ramazanda bizler için en önemli konu her sene gerçekleştirdiğimiz meydan etkinlikleri, pandemi sebebiyle meydan etkinliklerini yapamıyoruz ama ramazan etkinliklerini eve taşıyoruz. Yeni meydanlarda görmüş olduğunuz bütün etkinlikleri dijital ortamda yaşayacağız. Dijital platformda etkinliklerimize katılan vatandaşlarımıza telefonundan radyosuna kadar özel çekilişlerle hediyelerde taktim edeceğiz." şeklinde konuştu.