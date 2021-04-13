Bu nasıl insanlık? Bodurm'da kediyi kurşunladılar

Edinilen bilgiye göre Torba Mahallesi'nde arka ayakları tutmayan bir kedi gören Şükran Şahin ve Şule Teker isimli hayvanseverler kediyi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.
OMURİLİĞİNE KURŞUN SAPLANMIŞ
Sırtında yarası olan ve yürüyemeyen kedinin röntgeninin çekilmesinin ardından hayvanın silahla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Röntgende kedinin omuriliğine saplanmış kurşun dikkati çekti.
BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK
Kedi, kurşunun çıkarılabilmesi için İstanbul'a gönderilecek. Kurşun çıkarıldıktan sonra balistik inceleme yapılacağı bildirildi.