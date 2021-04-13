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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:45 Son Güncelleme: 13.4.2021 17:46

Bu nasıl insanlık? Bodurm'da kediyi kurşunladılar

İHA
Bu nasıl insanlık? Bodurm'da kediyi kurşunladılar

'da yaralı halde bulunan bir tedavisi için veterinere götürüldü. Yaralı kediye röntgen çekilirken, çıkan sonuçlar görenleri şoke etti. Omuriliğinde olduğu ortaya çıkan kedi ameliyat için İstanbul'a gönderilecek.

Edinilen bilgiye göre Torba Mahallesi'nde arka ayakları tutmayan bir kedi gören Şükran Şahin ve Şule Teker isimli hayvanseverler kediyi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

OMURİLİĞİNE KURŞUN SAPLANMIŞ

Sırtında yarası olan ve yürüyemeyen kedinin röntgeninin çekilmesinin ardından hayvanın silahla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Röntgende kedinin omuriliğine saplanmış kurşun dikkati çekti.

BALİSTİK İNCELEME YAPILACAK


Kedi, kurşunun çıkarılabilmesi için İstanbul'a gönderilecek. Kurşun çıkarıldıktan sonra balistik inceleme yapılacağı bildirildi.

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Bu nasıl insanlık? Bodurm'da kediyi kurşunladılar
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