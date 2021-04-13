Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahur saat kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Sahur vakti - İmsak ezanı ne zaman okunacak?

Ramazan'ın ilk gününü geride bırakırken binlerce kişi Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün sahur saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilde vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki imsak saatleri için Ramazan İmsakiyesi sorgulamalarını gerçekleştirirken bilindiği üzere bu senenin imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştı. "14 Nisan bugün İmsak ezanı ile Ankara, İzmir ve İstanbul'da sahur saat kaçta?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il imsak ve sahur saatleri…

BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA, İMSAK EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Ankara, İzmir, İstanbul'da sahur, imsak vakti saat kaçta soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Bu noktada, Ramazan İmsakiyesi 2021 gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun ilgi görüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci sahuru bu gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre, il il sahur ve İmsak vakti belli oldu.