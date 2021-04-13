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Giriş Tarihi: 13.4.2021 21:28

Bugün , ve ’da sahur saat kaçta? ile Sahur vakti - İmsak ezanı ne zaman okunacak?

Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahur saat kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Sahur vakti - İmsak ezanı ne zaman okunacak?

Ramazan ayının ilk iftarını geride bırakırken ’in ile beraber , ve sahur ve imsak saati yeniden gündeme geldi. Bu mübarek ayda oruçlarını tutacak olan Müslüman âlemi “14 Nisan bugün İmsak ezanı ile Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahur saat kaçta?” sorularına ait yanıtı araştırıyor. Kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırmaları akşam saatleriyle beraber de hız kazandı. İşte Diyanet tarafından yayımlanan ile İmsak saatleri ve sahur vakti saat kaçta sorusunun yanıtı…

Ramazan'ın ilk gününü geride bırakırken binlerce kişi Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün sahur saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilde vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki imsak saatleri için Ramazan İmsakiyesi sorgulamalarını gerçekleştirirken bilindiği üzere bu senenin imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştı. "14 Nisan bugün İmsak ezanı ile Ankara, İzmir ve İstanbul'da sahur saat kaçta?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Ankara, İzmir, İstanbul il il imsak ve sahur saatleri…

BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA, İMSAK EZANI NE ZAMAN OKUNACAK?

Ankara, İzmir, İstanbul'da sahur, imsak vakti saat kaçta soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Bu noktada, Ramazan İmsakiyesi 2021 gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun ilgi görüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ikinci sahuru bu gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre, il il sahur ve İmsak vakti belli oldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre İstanbul ilimizde 14 Nisan 2021 tarihi için;

  • İMSAK - 04:48
  • GÜNEŞ - 06:21
  • ÖĞLE - 13:10

  • İKİNDİ - 16:51
  • AKŞAM - 19:48
  • YATSI - 21:13

olarak açıklandı.

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Bugün Ankara, İzmir ve İstanbul’da sahur saat kaçta? 2021 Ramazan İmsakiyesi ile Sahur vakti - İmsak ezanı ne zaman okunacak?
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