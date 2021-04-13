Bugün ne pişirsem? Ramazan’ın ilk gününe özel sağlıklı ve lezzetli iftar menüsü!

Oruç ibadetini gerçekleştirildiği, bolluk ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının ilk günü bugün (13 Nisan 2021) yaşanıyor. Bu kapsamda; evlerinde iftar sofrası kurmak isteyenler "Bugün ne pişirsem?", "İftara ne pişirsem?" gibi soruların yanıtları için iftar menüsünü öğrenmek istiyor. Hem sağlığa faydalı hem de sindirimi hafif aynı zamanda da lezzetli iftar menüsü oluşturmak isteyenler için işte liste…
Günün iftar menüsü: Yoğurt terbiyeli etli erişte çorbası, pastırma sarılmış tavuk, buhara pilavı, nar ekşili cevizli salata, tarçınlı güllaç.
İşte malzemeleri ve yapılışı!
YOĞURTLU TERBİYELİ ERİŞTE ÇORBASI TARİFİ
MALZEMELER
300 gram kuşbaşı dana eti
1-2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet defne yaprağı
2 diş sarmısak, yeteri kadar su
1 çay bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı erişte, tuz, karabiber
TERBIYE IÇIN:
4 çorba kaşığı yoğurt,
1 çorba kaşığı u
1 adet yumurta sarısı,
1/2 limonun suyu
ÜZERI IÇIN:
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pulbiber
YAPILIŞI
Zeytinyağını tencereye alıp, eti suyunu salıp yeniden çekene dek soteleyin. Defne yaprağı, tuz, karabiber, kıyılmış sarımsak ekleyip sarımsağın kokusu çıkana dek sotelemeye devam edin. Üzerini beş parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin ve et yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. İçinden defne yaprağını çıkarıp, 1 su bardağı sıcak su, nohut ve erişte ilave ederek pişirin. Terbiye için yoğurt, un, yumurta sarısı ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpın. Çorbanın suyundan 1 çorba kepçesi alıp terbiyeye ilave edip karıştırın. Daha sonra sürekli karıştırarak tencereye ekleyin ve 5 dakika pişirin. Üzeri için küçük bir tavaya aldığınız tereyağında pul biberi bir-iki çevirip çorbanın üzerine gezdirin.
PÜF NOKTASI
Terbiyeli çorba yaparken kesilmemesi için terbiye malzemesini pürüzsüz olana dek bir kap içinde iyice çırpın. Daha sonra çorbanın suyundan 1-2 çorba kepçesi alıp terbiyeye karıştırın. Bu karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak çorbaya ilave edin.
PASTIRMA SARILMIŞ TAVUK
MALZEMELER
6-7 dilim pastırma
1 adet bütün tavuk
2 çorba kaşığı tereyağı
3 diş sarmısak
2 adet defne yaprağı
1-2 dal biberiye
tuz
Domates sos için:
2-3 adet domates
2 çorba kaşığı sıvıyağ
2 adet sivri biber
1 diş ince kıyılmış sarmısak
Tuz
pulbiber
YAPILIŞI
Tavuğu ocakta ütüledikten sonra yıkayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağı parçaları koyun. Sarmısakları bütün olarak içine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 210 derece fırında arada bir kontrol ederek kızarana kadar pişirin. Üzerine pastırmaları sıralayın ve 10 dakika daha pişirin. Fırından alın ve servis tabağına yerleştirin. Üzerini defne yaprağı ve biberiye ile süsleyin. Domates sos için kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domates ve sarmısağı sıvıyağda soteleyin. Üzerine ince kıyılmış sivri biberi ekleyin ve 1-2 dakika daha pişirin. Tavukla birlikte sıcak servis yapın.
BUHARA PİLAVI
MALZEMELER
3 su bardağı sıcak su
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan
100 gram mantar
200 gram kuşbaşı et
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
1 adet orta boy havuç
1 çay bardağı kuru üzüm ve kuş üzümü
1 su bardağı et suyu
Çok az toz şeker
Dereotu
Tuz
Üzerine:
Rendelenmiş kaşar peyniri
YAPILIŞI
Pirinci ayıklayıp, tuz ilave edilmiş ılık suda yarım saat bekletin. Ezmeden, nişastası gidene kadar soğuk su ile yıkayın. Süzgeçten geçirin. Bir tencerede yağı kızdırın. Dolmalık fıstığı ilave edin. İnce kıyılmış soğan, et ve
mantarı ilave edip, pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ve pirinci ilave edin. 15 dakika kavurun. Üzümleri ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Tuz, az toz şeker ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Kaynamış su veya et suyunu ekleyip, ağır ateşte pişirin. Suyunu çekince ocağı kapatarak 5 dakika dinlendirip, karıştırın. Toprak güveç kaplara pilavı yayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip, orta ısılı fırında 5 dakika tutup servis yapın
NAR EKŞİLİ CEVİZLİ SALATA
MALZEMELER
5 adet orta boy domates
3 adet orta boy salatalık
2 adet orta boy kırmızı biber
5 adet sivri biber
4 dal taze soğan
5 dal maydanoz
100 gram beyaz peynir
100 gram ceviz
Tuz
Nar ekşili sos için:
2 çorba kaşığı nar ekşisi
8 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
Bir tutam pul biber
Bir tutam kimyon
YAPILIŞI
Domates ve salatalığı küp doğrayıp geniş bir kaba alın. Üzerine ince kıyılmış kırmızı biber, sivri biber, taze soğan ve maydanoz ilave edin. Peyniri iri küpler halinde doğrayın. Cevizi parçalara bölün. Peynir ve cevizi salataya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Sos için malzemeyi bir kaba alıp iyice karıştırın. Daha sonra salatanın üzerine gezdirin. Harmanlayıp servis yapın.
TARÇINLI GÜLLAÇ
MALZEMELER
10 adet güllaç yaprağı
8 su bardağı süt
2 su bardağı tozşeker
Bir buçuk su bardağı ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın
YAPILIŞI
Sütü tencereye alıp, şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırarak ısıtın ve ocaktan alın. Serçe parmağınızı yakmayacak kıvama gelene kadar ılınmaya bırakın. 5 adet güllaç yaprağını teker teker sütle ıslatın ve orta büyüklükte bir kabın içine parçalara ayırarak yerleştirin. Üzerine kıyılmış cevizi serpin ve kalan güllaçları da ıslatıp, üzerine koyun. Kalan sütlü karışımı üzerine gezdirin ve tarçın serperek, dilediğiniz mevsim meyveleriyle süsleyip, servis yapın.