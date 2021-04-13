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Giriş Tarihi: 13.4.2021 13:24

iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Tüm gibi 11 Ayın Sultanı, mübarek 3 ayların sonuncusu ayına erişmenin huzurunu yaşıyor. Ramazanın ilk günü Bursa iftar vakti için geri sayım başladı. Bu sene yaklaşık 15 saat oruç tutan Bursa'da yaşayan vatandaşlar, Bursa imsakiye ve iftar saatleri hakkında araştırma yapıyor. tarafından belirlenen ve bu senenin başında paylaşılan detaylarına göre, Bursa'dan iftar saatleri nasıl şekillendi ve bu Ramazan Bursa'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, 13 Nisan Bursa iftar vakti ve "iftar saat kaçta" sorusunun yanıtı...

'nca imsakiye ve iftar vakitleri yayınlandı! Rahmet ayı olan ayına ulaşmamız ve bugün ilk orucun tutulması nedeniyle, Bursa iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi her zamankinden daha fazla merak konusu oldu. Bursa merkez ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, "Bursa iftar saat kaçta ve Diyanet imsakiye detaylarına göre 2021 iftar saatleri nasıl şekillendi" sorularının yanıtını araştırıyor. Aşağıda, Bursa iftar saati ve Ramazan imsakiyesi ile ilgili teferruatlı bilgiler yer almaktadır.

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

BURSA İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE İMSAKİYE 2021

Marmara bölgesinde yer alan ilimiz 2021 ayında yaklaşık 15 saat oruç tutuyor. Bugün sabaha 05.00'e doğru imsak ile başlayan ilk oruç bu akşam Bursa iftar saati içerisinde okunacak ezan ile birlikte tamamlanmış olacak. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Bursa imsakiye detayları ve iftar saatleri şöyle;

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'da ezan bu akşam (13 Nisan akşamı) 19.47'de okunacak.

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Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

'nın yayınladığı takviminde de belirtildiği üzere, bu yıl ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

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Bursa iftar vakti saat kaçta? Bursa İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
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