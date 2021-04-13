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Giriş Tarihi: 14.4.2021 02:02 Son Güncelleme: 14.4.2021 02:02

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Bursa İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri - 2021 Bursa İftar Vakti Saat Kaçta?

’ın ilk sahuruna kalkılıp niyet edilerek 2021 yılını ilk orucuna niyetlenildi. Bursa’da iftar vaktinde ailesiyle, sevdikleriyle ilk orucunu açmak için bekleyenler Bursa İftar Vakti Saat Kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor. 2021 ile iftar, , ile merak edilen Bursa İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. Bursa İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle Bursa İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.

BURSA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2021 Bursa İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen Bursa İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;



BURSA İFTAR VAKTİ: 19:47

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkıldı ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 2021 yılında 12 Mayıs günü arefe, 13 Mayıs günü ise bayramın ilk günü olarak belirlendi.



BURSA İMSAK VE İFTAR VAKTİ

Bursa imsak ve iftar vakitleri şu şekilde;

  • Bursa İftar Vakti: 19:47
  • (14 Nisan) Bursa İmsak Vakti: 4:51

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Bursa İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri - 2021 Bursa İftar Vakti Saat Kaçta?
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