Bursa’da akılalmaz hırsızlık ilaçlı menemenle uyutup vurgun yaptı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Yeni Mahallede yaşayan İslam Çiftçi'nin anneannesi E.Ç ve annesi M.T, bir süre önce bir tanıdıkları vasıtasıyla 28 yaşındaki Özbekistan asıllı Sarvinoz I. İle ev işlerine yardımcı olması amacıyla anlaştı. İstanbul'dan Bursa'ya gelen bakıcı kadın Çiftçi ailesinin evinde yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün ev sahiplerine kahvaltı hazırlayan Sarvinoz I, hazırladığı menemenin içine uyku ilacı kattı. Bir süre sonra yaşlı kadın E.Ç ve M.T uykuya daldı. Evde bulunan 1 kilogram altını ve 15 Bin TL nakit parayı alan bakıcı, başına örtü takarak evden çıktı.

UYANDIKLARINDA KAPI KİLİTLİYDİ

Uyuya kaldıkları odanın kapısının kilitli olduğunu uyanınca fark eden E.M ve M.T hemen İslam Çiftçi'yi aradı. Eve gelen Çiftçi önce kilitli kapıyı açtı. Bakıcının evde olmadığını görünce de altınları ve paraları kontrol etti. Ne altın ve ne de paraların yerinde olmadığını fark eden İslam Çiftçi hemen polisi aradı.



Şüpheli Sarvinoz I.

MENEMEN YİYİN DİYE ISRAR ETMİŞ

Normal zamanlarda diyete özen gösteren ve bakıcılığını yaptığı kadınlara diyet ağırlıklı yemekler yapan Sarvinoz I'nın o gün ısrarla menemen yemelerini istediğini belirten İslam Çiftçi, "Anneannemin evinden, bizim yandaki evimize geçip oradaki altın ve paraları aldıktan sonra kapıları kilitleyip kayıplara karışmış. Sofranın yarısını toplamış, kalan yarısını toplamamış. Annem yarım saat sonra fark edip dışarı çıkmaya çalışmış. Kapının kilitlendiğini fark etmiş" dedi.

BULANA 20 BİN TL ÖDÜL

Şüpheliye dair bir ize rastlanamadığını belirten Çiftçi, "Bir kiloya yakın altın, 15 bin lira da nakit parayı alarak kayıplara karıştı. Bulana 20 Bin TL ödül vereceğim. Öğrendiğimiz kadarıyla iki dolmuş değiştirmiş. Davutdede taraflarında izini kaybettirmiş. Bindiği dolmuşlarda da anladığımız kadarıyla terminale gidiş yolu aramış. Evden çıktığı anların güvenlik kameraları var. Anneannemin kürkünü ve baş örtüsünü almış. Normalde başı açık bir kadın. Kendini kamufle ederek, evden çıkmış" diye konuştu.