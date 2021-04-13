Gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklamalarına çevrildi! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken mübarek Ramazan ayının da gelmesi ile birlikte önlem ve tedbirler kapsamında tam kapanma olacak mı sorusunun yanıtı uzun bir süredir merak ediliyor. Gündeme yönelik önemli ve kritik kararların alındığı, değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı da netlik kazandı. Sokağa çıkma yasağı, okulların son durumu, seyahat yasağı, kafeler ve restoranlar, ilave kısıtlamalar getirilecek mi ya da kısıtlamalar gevşetilecek mi gibi pek çok önemli konu kritik toplantının gündeminde yer alacak. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta olacak? Gözler Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarına çevrildi…

Gündeme dair önemli kararların istişare edildiği Kabine Toplantısı ne zaman sorusu yanıt buldu. 12 Nisan tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunmuştu. Tam kapanma ve okulların durumu hakkında bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti. Bu kapsamda; gözler Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Buna göre; Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta? İşte kritik toplantı hakkında bilgiler!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ramazan ayında 21 günlük tam kapanma olacak mı sorusu kritik toplantının en önemli gündem maddesi olurken binlerce kişi Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Gelen bilgiler doğrultusunda; Bakanlar Kurulu bugün (13 Nisan 2021) Beştepe'de toplanacak ve gündeme yönelik önlem ve tedbirler konusunda değerlendirmeler yapılacak.