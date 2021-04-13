Diş çektirmek özellikle Ramazan ayında oruç tutulurken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; oruçluyken hiçbir şekilde yiyecek ya da içecek alımının olmaması gerekiyor. Diş çektirilirken de özellikle ağızda oluşan kan ya da kanla karışık tükürük, diş tedavisi gören kişiler tarafından istemsizce yutulabilmektedir. Bu kapsamda; ağızdaki kanın yutulma ihtimalinden dolayı diş çektirmek orucu bozar mı, oruçluyken diş çektirilir mi gibi soruların yanıtları tedavi görecek kişilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet tarafından diş çekiminin oruç üzerindeki etkisi açıklandı.
Diyanet tarafından diş çektirmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı belli oldu. Oruçluyken diş çekiminde bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken özellikle ağızda oluşan kanın yutulmaması gerektiğinin altı çiziliyor.
DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre; Diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olur ve bu kan yutulursa oruç bozulur.
Ramazan ayından sonra o günün orucunu kaza etmek gerekir. Diş çekiminde dişi uyuşturmak için yapılan iğne lokal anestezi olup, orucun sıhhatine engel değildir