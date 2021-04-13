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Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:45 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:45

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Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi?

Dişlerinde herhangi bir sıkıntı yaşayanlar, özellikle diş ağrıları çekenler belli zamanlarda diş çektirmek zorunda kalabilirler. Bu durum Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ise gündeme tekrar geldi. Ramazan ayında oruç tutacak olanlar ama aynı zamanda diş tedavisi geçirmek zorunda kalan vatandaşlar , sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiler doğrultusunda diş çektirmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı da netlik kazandı.

Diş çektirmek özellikle Ramazan ayında oruç tutulurken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yerini alıyor. Bilindiği üzere; oruçluyken hiçbir şekilde yiyecek ya da içecek alımının olmaması gerekiyor. Diş çektirilirken de özellikle ağızda oluşan kan ya da kanla karışık tükürük, diş tedavisi gören kişiler tarafından istemsizce yutulabilmektedir. Bu kapsamda; ağızdaki kanın yutulma ihtimalinden dolayı , gibi soruların yanıtları tedavi görecek kişilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet tarafından diş çekiminin oruç üzerindeki etkisi açıklandı.

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet tarafından diş çektirmek orucu bozar mı sorusunun yanıtı belli oldu. Oruçluyken diş çekiminde bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken özellikle ağızda oluşan kanın yutulmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi?

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre; Diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olur ve bu kan yutulursa oruç bozulur.

Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi?

Ramazan ayından sonra o günün orucunu kaza etmek gerekir. Diş çekiminde dişi uyuşturmak için yapılan iğne lokal anestezi olup, orucun sıhhatine engel değildir

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Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi?

Yani orucu bozmaz. Keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmaz.

Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi?

Ancak bir hastaya kan verilmesi orucu bozar. Diş çektirmek veya iğne yaptırmak durumunda olan kişilerin bu işlemleri sahur ve iftar vakitlerinde yaptırmaları daha uygun olur.

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Diş çektirmek orucu bozar mı? Oruçluyken diş çektirilir mi?
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