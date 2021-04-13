Dolandırılmak istenen emekli öğretmen, oğluna ve polise inanmadı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan Ali B. (73) isimli emekli bir öğretmeni arayan telefon dolandırıcısı, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden aradığını söyleyerek, Türkiye genelinde FETÖ soruşturması kapsamında operasyon yapılacağını, verdiği hesaba para yatırmasını istedi.

Dolandırıcının söylediklerine inanan Ali B, ilçedeki bankaya giderek hesabından 5 bin 395 avro para çekti. Ali B, taksiye binerek il merkezindeki bir banka şubesinde verilen hesap numarasına parayı yatırması istendi. Aile fertleri Ali B'nin durumundan şüphelenerek güvenlik görevlisi olan Ali B'nin oğlu Hüseyin B'yi aradı. İl merkezinde babasına ulaşan Hüseyin B, babasını dolandırıldığına ikna etmeye çalıştı. Uzun süre babasını ikna edemeyen Hüseyin B, son çare olarak polisi aradı. Polis, baba ve oğlun yanına Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekiplerini sevk etti.

Sivil ekibin de ikna etmekte zorlandığı Ali B, resmi ekibin gelmesiyle ikna oldu. Ali B'nin 5 bin 395 avro'yu (52 bin 380 Türk lirası) yatırması engellendi. Ali B, parayı polis nezaretinde yeniden kendi hesabına yatırdı.

Polis, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyararak, telefonda kendisini polis, savcı ve asker olarak tanıtan kişilere inanmamalarını söyledi.