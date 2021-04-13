Düğünler ve nikahlar iptal mi, yasaklandı mı? Başkan Erdoğan düğün ve nikahlara ilişkin yeni kararı duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden uygulamaya geçen kısıtlamaları bir bir duyurdu. Bu noktada "Düğünler ve nikahlar iptal mi, yasaklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ramazan ayında iki hafta süreyle kısmi kapanmaya geçtiğimizi ifade eden Başkan Erdoğan düğün ve nikahlara ilişkin yeni kararı da duyurdu. Bu açıklama sonrası evlenecek olan vatandaşlar ve yakınları konuyla ilgili detayları araştırıyor. İşte Düğün ve nikahlar iptal mi oldu sorusunun yanıtı…