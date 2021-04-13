Edirne’de çeltikler TMO’ya teslim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan patates, soğan ve çeltiklerin alınıp, ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirne'de çeltik üreticileri, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) götürmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltiğin TMO tarafından satın alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirne'de çeltik alımları başladı. Bugün Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki çeltik üreticileri, ellerinde kalan ürünleri TMO'ya götürerek, teslim etmeye başladı. DHA