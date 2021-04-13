Engelli gencin elektrikli aracının aküsünü çalmışlardı! Yakalandılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren hırsızlık olayı 1 Nisan Perşembe günü Beyoğlu İlçesi'ne bağlı Bostan Mahallesi'nde meydana geldi. H.T. isimli engelli vatandaşa ait elektrikli arabanın aküsü çalındı. "Evden Hırsızlık" soruşturması açan ve olayla ilgili olarak inceleme başlatan İstanbul Polisi; olayı yaşları 18'den küçük olan B.O. ve O.S. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin aküyü bıraktıkları yer de tespit edildi. Çalınan akü bulunarak muhafaza altına alındı ve mağdur H.T.'ye teslim edildi. İki şüpheli "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.