ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, kitap bağışında bulundu

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Genel Sekreter Murat Yenisu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yoldaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen Adalet Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret ederek, düzenlenen kitap bağış kampanyası hakkında Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Onur Korkmaz'dan bilgiler aldılar. Onur Korkmaz, 29 Mart- 29 Nisan tarihleri arasında düzenledikleri kampanyanın cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmalarında ve rehabilite edilmelerinde büyük katkı sağlayacağını söyledi.

REKTÖR MUSTAFA ÇALIŞ KİTAP BAĞIŞLADI

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında kampanyayı düzenleyen Adalet Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeline teşekkür etti. Kampanyanın önemine dikkat çeken Rektör Çalış, "Erciyes Üniversitesi olarak Adalet Meslek Yüksekokulu nezdinde bir kitap bağışı kampanyası başlattık. Özellikle toplanan kitapların cezaevlerimizdeki hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri için önemli katkı olacaktır. Ben böyle anlamlı ve önemli bir kampanyanın düzenlenmesinde emeği geçen Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış kampanyaya kitap bağışında bulunarak destek verdi.