Fatih Belediyesi, Ayasofya’daki mukabeleyi canlı yayınlıyor!

Mübarek Ramazan ayında cami, mescid ve evlerde hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı Kerim'i takip etmeye ve hatim indirilmesine mukabele deniyor. Fatih Belediyesi ise İstanbul İl Müftülüğü ile birlikte Ramazan ayı boyunca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden Mukabele Programı düzenlediklerini duyurdu.

AYASOFYA'DAN MUKABELE CANLI YAYINDA!

Fatih Belediyesi sosyal medya hesabından mukabele programını da açıkladı. Buna göre; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden Mukabele Programı her gün saat 12.30'da belediyenin Youtube hesabından canlı bir şekilde takip edilebilecek. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise programı paylaştı. Ayrıca Ergün, vatandaşların Ramazan ayını şu sözlerle kutladı: "Rahmeti ve bereketiyle bizleri kuşatan Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken, birlik ve beraberlik içerisinde geniş sofralara oturacağımız nice sağlıklı günlerde buluşmak temennisiyle; hayırlı ramazanlar dilerim."