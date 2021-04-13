Fatih'te korkutan yangın! 2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Bir odada başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Eminönü, Fatih ve Beyoğlu itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale etti. Yangın bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle bina kullanılmaz hale geldi.