Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fedakar imam kapı kapı dolaştı
Giriş Tarihi: 13.4.2021 11:09

Fedakar imam kapı kapı dolaştı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Fedakar imam kapı kapı dolaştı

’de görev yapan fedakar köy imamı köyündeki evleri bir bir gezerek vatandaşlara seslenip sahura kaldırdı.

Kırıkkale'de görev yapan fedakar köy imamı köyündeki evleri bir bir gezerek vatandaşlara seslenip sahura kaldırdı.

Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyü camisinde görev yapan imam Yasin Vural, önce sahur için camiye giderek sela okudu. Daha sonra vatandaşların sahura kalkamaz endişesiyle aracına binerek köyü dolaşmaya başladı. Sahur için köy yollarına düşen Vural, bazı vatandaşlara kapılardan seslendi, bazılarına da aracından korna çalarak uyandırmaya çalıştı.

700 kişinin yaşadığı köyde yaklaşık 9 yıldır görev yapan fedakar imam Vural'ın bu davranışı, köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Vural yaptığı açıklamada, "Selayı verdikten sonra vatandaşlarımızdan bazılarının uyanmadığını gördüm. Onun için arabamla köydeki evleri dolaşarak uyandırmak istedim. Bu vesile ile uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştım. Birkaç ev kaldı. Onları da dolaştıktan sonra inşallah sahurumuzu yapacağız." diye konuştu.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
Fedakar imam kapı kapı dolaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA