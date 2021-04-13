Fedakar imam kapı kapı dolaştı

Kırıkkale'de görev yapan fedakar köy imamı köyündeki evleri bir bir gezerek vatandaşlara seslenip sahura kaldırdı.



Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyü camisinde görev yapan imam Yasin Vural, önce sahur için camiye giderek sela okudu. Daha sonra vatandaşların sahura kalkamaz endişesiyle aracına binerek köyü dolaşmaya başladı. Sahur için köy yollarına düşen Vural, bazı vatandaşlara kapılardan seslendi, bazılarına da aracından korna çalarak uyandırmaya çalıştı.



700 kişinin yaşadığı köyde yaklaşık 9 yıldır görev yapan fedakar imam Vural'ın bu davranışı, köylüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Vural yaptığı açıklamada, "Selayı verdikten sonra vatandaşlarımızdan bazılarının uyanmadığını gördüm. Onun için arabamla köydeki evleri dolaşarak uyandırmak istedim. Bu vesile ile uyanamayan kardeşlerimizi, büyüklerimizi, yaşlılarımızı uyandırmaya çalıştım. Birkaç ev kaldı. Onları da dolaştıktan sonra inşallah sahurumuzu yapacağız." diye konuştu.