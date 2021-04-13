Fitre ne zaman verilir? 2021 fitre ne kadar, kaç TL?

2021 fitre ne kadar sorusu Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yanıtlandı. 2021 Ramazan ayı için fitre miktarı belirlendi. Fitre nedir ve kimlere verilir sorusu ise Diyanet tarafından yanıtlandı. İşte 2021 Ramazan ayı fitresi ne kadar? sorusunun cevabı ve diğer merak edilenler...

RAMAZAN AYINDA VERİLEN FİTRE NEDİR?

2021 fitre ne kadar, kaç TL? Fitre olarak bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) Ramazan orucunu tutup bayrama erişmenin ve yaratılmanın şükrü olarak, imkanı olan Müslümanların ihtiyaç sahibi kişilere vermesi vacip olan sadakadır. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR? KİMLER FİTRE VERMELİ?

İmkanı olan her Müslüman kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s) tüm Müslümanların fitre vermesi gerektiğini buyurmuştur. Fitre kimlere verilir? sorusuna ise yoksul Müslümanlar cevabı verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesi ihtiyaç sahiplerine verilir. Ancak kişi fitresini kendi usûl ve fürûuna yani anne, baba, dede nine, çocuk ve torunlarına veremez. Eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez.