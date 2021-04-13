Fitre nedir, ne zaman ve kimlere verilir? 2021 Ramazan ayı fitresi ne kadar?

2021 fitre ne kadar sorusu Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yanıtlandı. 2021 Ramazan ayı için fitre miktarı belirlendi. Fitre nedir ve kimlere verilir sorusu ise Diyanet tarafından yanıtlandı. İşte 2021 Ramazan ayı fitresi ne kadar? sorusunun cevabı ve diğer merak edilenler...
RAMAZAN AYINDA VERİLEN FİTRE NEDİR?
Fitre olarak bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) Ramazan orucunu tutup bayrama erişmenin ve yaratılmanın şükrü olarak, imkanı olan Müslümanların ihtiyaç sahibi kişilere vermesi vacip olan sadakadır. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
FİTRE KİMLERE VERİLİR? KİMLER FİTRE VERMELİ?
İmkanı olan her Müslüman kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s) tüm Müslümanların fitre vermesi gerektiğini buyurmuştur. Fitre kimlere verilir? sorusuna ise yoksul Müslümanlar cevabı verilebilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesi ihtiyaç sahiplerine verilir. Ancak kişi fitresini kendi usûl ve fürûuna yani anne, baba, dede nine, çocuk ve torunlarına veremez. Eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremez.
KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?
Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
2021 FİTRE NE KADAR?
Din İşleri Yüksek Kurulu 2021 Ramazan ayı fitresi için uygun görülen miktarın kişi başı 28 TL olduğunu bildirdi. Fitre miktarının belirlenmesinde İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alındı. Bu meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda yardımı olarak da yapılabilir.
FİDYE NE KADAR?
Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.
FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR? FITIR SADAKASI NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakası Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilmesi vaciptir. Bayram namazına kadar verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Ancak bayramdan önce de verilebilir. Şafi mezhebinde ise bir mazeret olmadıkça fitreyi bayramın ilk gününün gün batımından sonraya bırakmak haram kabul edilir.
FİTRE VERMEK FARZ MIDIR?
Hanefîler, ilgili hadislerin rivayet yollarını dikkate alarak fıtır sadakasının farz değil, vâcip olduğu görüşüne varmışlardır. Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler'e göre fitre vermek farzdır. İmkanı olan tüm Müslümanların fitresini vermesi önerilir.