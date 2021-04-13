Son dakika | İzmir Bayraklı'daki flamingoların ölüm nedeni belli oldu

Ölü olarak bulunan flamingoların üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde kuş gribi veya herhangi bir zehirlenmeye ilişkin bulguya rastlanmadı. Flamingolarda yapılan toksikolojik incelemede bakteriyolojik ya da parazit nedeniyle öldüklerine ilişkin bir bulguya da rastlanmadığını belirten uzmanlar; "Flamingolar bir travmatik olaya bağlı olarak iç kanama sonucu ölmüş. Yapılan incelemede flamingoların ayak sbiasında ve kanatlarda kırıklar olduğu tespit edildi. Travmadan kasıt bu kuşlar uçarken ya bir şeye çarpmış ya da bir şey onlara çarpmış. Bu kırıkların düşme sonucu olması için travmatik olması lazım. Gaziemir'deki Adnan Menderes Hava Limanına iniş yapan uçaklar o bölgede biraz alçalarak hava limanına doğru iniyor. Flamingolar bu uçaklardan birisinin yarattığı türbülansa da takılmış olabilirler." diye konuştu.