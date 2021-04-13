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Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:06 Son Güncelleme: 13.4.2021 12:09

Son dakika | 'daki flamingoların ölüm nedeni belli oldu

ERTAN GÜRCANER
Son dakika | İzmir Bayraklı'daki flamingoların ölüm nedeni belli oldu

Son dakika... ’in ilçesi sahilinde geçtiğimiz Mart ayında telef olmuş halde bulunan 9 allı turnanın (flamingo)  ölüm sebebi beli oldu.

Son dakika... İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu flamingoların travmatik bir nedene bağlı olarak iç kanama sonucu öldükleri ortaya çıktı.

Ölü olarak bulunan flamingoların üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde kuş gribi veya herhangi bir zehirlenmeye ilişkin bulguya rastlanmadı. Flamingolarda yapılan toksikolojik incelemede bakteriyolojik ya da parazit nedeniyle öldüklerine ilişkin bir bulguya da rastlanmadığını belirten uzmanlar; "Flamingolar bir travmatik olaya bağlı olarak iç kanama sonucu ölmüş. Yapılan incelemede flamingoların ayak sbiasında ve kanatlarda kırıklar olduğu tespit edildi. Travmadan kasıt bu kuşlar uçarken ya bir şeye çarpmış ya da bir şey onlara çarpmış. Bu kırıkların düşme sonucu olması için travmatik olması lazım. Gaziemir'deki Adnan Menderes Hava Limanına iniş yapan uçaklar o bölgede biraz alçalarak hava limanına doğru iniyor. Flamingolar bu uçaklardan birisinin yarattığı türbülansa da takılmış olabilirler." diye konuştu.

KUŞ GRİBİ ÇIKMAMIŞTI

Uzmanlar geçtiğimiz günlerde telef olmuş olarak bulunan 9 allı turnada (flamingo) kuş gribine rastlanmadığını açıklamıştı. Kuşların ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğündeki laboratuvarlarda yapılan viral incelemelerde flamingolarda kuş gribine (avian influenza) rastlanmadığı açıklanmıştı.

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27 MARTTA BULUNMUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Korum ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 27 Mart'ta Bayraklı sahilinde ölü flamingoların bulunduğu bildirilmişti. Alanda araştırma yapan ekipler, telef olmuş 9 flamingoyu Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürmüştü.

Burada soğuk hava deposunda tutulan kuşlardan alınan numuneler, ölüm nedenin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti.

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Son dakika | İzmir Bayraklı'daki flamingoların ölüm nedeni belli oldu
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