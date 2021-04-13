Gara şehidinin tabancası yakalanan PKK’lı teröristte çıktı

Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Bismil ilçesinde bir PKK'lı teröristin gizlendiğini belirledi.

Alınan istihbaratların değerlendirilmesinin ardından geçtiğimiz hafta Bismil ilçesi Dicle Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon yapıldı. Özel Harekât Timleri tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından söz konusu eve Terörle Mücadele Şubesi polisleri operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Harekât Timleri'nin de desteğiyle eve yapılan baskında, PKK'lı terörist İbrahim Halil Ercan sağ olarak yakalandı.



Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

Polisin evde yaptığı aramalarında ise, sıralı şeffaf poşetler içerisinde 5 adet elektrikli infilak kapsülü, 2 savunma tipi el bombası, telsiz ile irtibatlı elektronik devre, tabanca, tabancaya 5 mermi, 2 laptop bilgisayar, cep telefonu ve sim kart, yasaklı 2 kitap ve çeşitli örgütsel doküman bulundu. Polis, ele geçirilen tabancanın incelemesini yaptı. Kriminal Şube'de yapılan inceleme sonucu tabancanın 2015'te Diyarbakır-Bingöl karayolunda Lice ilçesinde kaçırılan ve Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'ya ait olduğu tespit edildi.