‘Garanti kupon’ vaadiyle dolandırıcılığına 29 tutuklama

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden vatandaşların 'garanti kupon' vaadiyle oyunlara para yatırmalarını sağlayan, kazananlara ödeme yapmayan şebekeyi belirledi. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından tüm delileri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Haklarında yakalama kararı çıkarttığı 122 kişiye yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlendi. Adana merkezli Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Malatya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 99 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şebekenin, olmayan futbol müsabakalarını var gibi gösterip yasa dışı bahis oynattığı, mağdurlara 'garanti kupon' vaadiyle oyunlar önerdiği ve bu kişileri telefonla arayıp, "Kazandınız. İkramiyenizi almak için para göndermeniz gerekiyor" diyerek, yaklaşık 2 bin 425 kişiyi 7 milyon 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Polisin yaptığı çalışma sonucu şebeke üyelerinin banka hesaplarında bu zamana kadar 64 milyon TL para transferinin olduğu tespit edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklanırken, 59 kişiye ise adli kontrol şartı uygulanırken 11 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.