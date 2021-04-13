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Giriş Tarihi: 13.4.2021 19:28 Son Güncelleme: 13.4.2021 19:28

İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 Gaziantep İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri

Gaziantep İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 Gaziantep İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri

’ın ilk sahuruna kalkılıp niyet edilerek 2021 yılını ilk orucuna niyetlenildi. ’de iftar vaktinde ailesiyle, sevdikleriyle ilk orucunu açmak için bekleyenler Gaziantep İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor. 2021 Gaziantep İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile merak edilen Gaziantep İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. Gaziantep İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle Gaziantep İftar Vakti 2021 Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2021 Gaziantep İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen Gaziantep İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;



GAZİANTEP İFTAR VAKTİ: 19:10

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkıldı ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
  • Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 2021 yılında 12 Mayıs günü arefe, 13 Mayıs günü ise bayramın ilk günü olarak belirlendi.

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GAZİANTEP İMSAK VE İFTAR VAKTİ

Gaziantep imsak ve iftar vakitleri şu şekilde;

  • Gaziantep İftar Vakti: 19:10
  • (14 Nisan) Gaziantep İmsak Vakti: 4:26

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Gaziantep İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 Gaziantep İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri
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