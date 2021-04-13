Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Antep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

İslam aleminin büyük bir heyecanla karşılaştığı Ramazan ayında Müslümanlar, kendilerine farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek. Geçen yıl olduğu gibi koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçecek olan Ramazan 2021 için il il imsakiye bilgileri, Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İmsakiyede, Gaziantep iftar saatleri ve sahur saatleri ile 30 günlük imsakiye bilgisi yer alıyor. Antep'te bugün iftar saat kaçta?

GAZİANTEP İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2021

Antep Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Gaziantep iftar saati ve sahur vakti şöyle;