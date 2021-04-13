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Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:03

saat kaçta? iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayının heyecanı içine girerken ve saati de belli oldu. Oruç ibadetinin ilk gününde sahura kalkan binlerce mümin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar saatleri bilgisine bakmaya başladı. Akşam ezanının okunmasıyla beraber, oruçlarını açacak olan vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Türkiye'nin en kalabalık dokuzuncu şehri olan bilgilerine aşağıda yer alan bilgilerden ulaşabilirsiniz. Buna göre; saat kaçta? iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri ile ilgili detaylar…

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber saati merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden imsakiye bilgilerini yayınlanırken kendi illerinde yaşayan vatandaşlar saat kaçta? iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri nasıl sorusuna yanıt arıyor. İlk oruçlarını bugün tutan Müslümanlar bir ay boyunca bu ibadeti yerine getireceklerken ile Gaziantep İmsakiyesi 2021, Gaziantep iftar saatleri ve İstanbul sahur saatleri de duyuruldu. İşte Ramazan İmsakiye 2021 ile ve iftar saatleri!

GAZİANTEP İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Oruç ibadetini idrak edip iftar saatini bekleyen Gaziantepliler için iftar vakti saati belli oldu. Diyanet tarafından yayınlanan Gaziantep Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve saatleri detayları şöyle;

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Gaziantep'te ilk iftar 19:10'da idrak edilecek. Gaziantep'in 30 günlük imsak ve iftar vakitlerinize aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

13 NİSAN GAZİANTEP İFTAR SAATİ

: 19:10

bilgilerine 30 günlük tam liste halinde ulaşmak için Gaziantep İftar Vakti linkine tıklayınız.

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

İFTAR DUASI NEDİR?

"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İFTAR DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN…"

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Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artar. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

Yüce Allah oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir. Dolayısıyla oruç tutmak her Müslüman için önemlidir. Bu sevaptan ve faziletten her Müslüman'ın yararlanması gerekmektedir. Oruç tutarak tüm kötülüklerden uzak durabiliriz ve ibadetimizi yapabiliriz.

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Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
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