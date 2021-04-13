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Giriş Tarihi: 13.4.2021 08:58 Son Güncelleme: 13.4.2021 09:04

Genç kız kabusu yaşadı! '30 saniyen var sonrasına karışmam'

Genç kız kabusu yaşadı! '30 saniyen var sonrasına karışmam'

'da adlı genç kendisinden şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran kız arkadaşı ’ın kapısına dayanıp bıçakla tehdit etti. "30 saniyen var sonrasına karışmam" diye mesaj yolladı. Gülsüm Demiray, “Ölmek istemiyorum” deyip soluğu savcılıkta aldı. Seyis, “Arabamı çizdiği için kapısını bıçakla çizdim” diye kendisini savundu.

Antalya'da yaşayan Gülsüm Demiray (22), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği erkek arkadaşı Aziz Seyis'ten şikâyetçi oldu ve uzaklaştırma kararı çıkarttı. Ancak Aziz Seyis elinde bıçakla Gülsüm Demiray'ın kapısına dayanıp tehdit etti.

Hürriyet'in haberine göre; Aziz Seyis'in kendisini beğenmediği için bile dövdüğünü iddia eden Gülsüm Demiray yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlişkimizin dördüncü ayından itibaren şiddet görmeye başladım.

Kemer, silah, bıçak ve daha başka şeylerle şiddet görüyordum. Evimde, onun evinde, dışarıda, arabada, insanların gözü önünde dayaklar yedim. Ayrılmak istediğim zamanda da şiddet görüyordum.

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Kapıma bıçakla geldi, ertesi gün işyerime gelip silahla ailemi ve beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetçi oldum. Uzaklaştırmayı ihlal etti, aradı, mesaj attı. Sokağıma geldi arabasıyla. Uzaklaştırmayı ihlal ettiği zaman arama ve mesaj görüntüleriyle şikayeti ettim. Hiçbir ceza almadı. Ölmek istemiyorum."

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Genç kız kabusu yaşadı! '30 saniyen var sonrasına karışmam'
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