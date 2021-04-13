Genelge ile Market çalışma saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte A101, BİM, Migros, ŞOK bakkal ve market çalışma saatleri 2021!

Yeni genelge ve ramazan kısıtlamalarıyla beraber market çalışma saatleri de değişti. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının hafta içi 21.00'dan 19.00'a alınmasıyla beraber binlerce vatandaş kasap, manav, fırın gibi işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Bu noktada "Marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı gece saatlerinde yayımladığı yeni genelge ile tüm bu soruların yanıtını vermiş hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatlerini duyurmuştu. Buna göre; Marketler kaça kadar açık olacak? İşte detaylar…