Geniz akıntısı orucu bozar mı? Oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan durumlar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Oruç tutarken oruçlarının hangi durumlarda bozulup bozulmayacağını öğrenmek isteyenler sorgulamalarına şimdiden başladılar. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyenler geniz akıntısı orucu bozar mı, oruçluyken geniz akıntısı orucu bozar mı gibi sorulara yanıt arıyor. Öte yandan böyle bir durum yaşandığında kaza gerekir mi sorusu da öne çıkanlar arasında oluyor. Bu kapsamda; geniz akıntısı orucu bozar mı, kaza gerekir mi? İşte bilgiler!

Oruç tutarken yaşanan geniz akıntısı insanı orucunun bozulduğu konusunda tereddütte bırakabilir. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar böyle önemli bir konuda tereddütte kalmamak adına araştırma yapıyorlar. Bu kapsamda; geniz akıntısı orucu bozar mı ya da kaza gerekir mi şeklindeki sorulara yanıt arıyorlar. İşte geniz akıntısının oruç ibadeti üzerindeki etkisi!

GENİZ AKINTISI ORUCU BOZAR MI?

Vücudun gerekenden fazla mukus üretmesi ya da üretilen mukusun normalden daha kalın olması halinde mukus belirginleşir. Bu mukus fazlalığının burnun arkasındaki boğaza akmasıyla geniz akıntısı oluşur ve bu akıntı çoğu zaman insanlar tarafından farkında olmadan yutulur. Oruç ibadetinin yerine getirileceği mübarek Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olan vatandaşlar geniz akıntısının oruç üzerindeki etkisini sorguluyor.

Diyanet tarafından geniz akıntısının oruç üzerindeki etkisi açıklandı…