Google’dan Metropolitan Museum of Art müzesinin 151.yılına özel Doodle! (Metropolitan Sanat Müzesi) Metropolitan Museum of Art nerede ve hangi ülkede, eserleri nelerdir?

Dünyaca ünlü arama motoru Google Doodle sürprizinin ardından ise Metropolitan Museum of Art yani Metropolitan Sanat Müzesi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Vatandaşlar Google anasayfasına girince Metropolitan Sanat Müzesi'nin görseliyle karşılaşıyor. Böylelikle Metropolitan Sanat Müzesi'nin kuruluşunun 151. Yıldönümünü Google tarafından unutulmamış oldu. New York'ta yer alan müzenin 151 sene önce Amerikan halkını sanata yönlendirmek amacıyla kurulduğu biliniyor. Buna göre; Metropolitan Sanat Müzesi) Metropolitan Museum of Art nerede ve hangi ülkede, eserleri nelerdir?

(METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ) METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEREDE?

Metropolitan Sanat Müzesi dünyaca ünlü arama motoru tarafından Google doodle yapıldı. Google'a giren kullanıcılar bu sabah yani 13 Nisan Salı günü (Metropolitan Sanat Müzesi) Metropolitan Museum of Art doodle'ı ile karşılaştı. New York, Manhattan'daki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümüyle ünlüdür.

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ NEDİR, NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler de bulunuyor. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir kısmı ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binasında yer alır. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi de mevcut. Ayrıca dünyaca ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nde batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da sergileniyor.

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ HAKKINDA BİLGİ

New York Eyalet Yasama Meclisi, sanat ve sanat eğitimini Amerikan halkına ulaştırmak isteyen iş adamları, düşünürler ve sanatçılardan oluşan bir kolektif tarafından oluşturulan Metropolitan Sanat Müzesi'nin kurulmasını onayladı.

Kısa bir süre sonra müze ilk parçası olan bir Roma lahitini aldı, ancak iki yıl sonra 20 Şubat 1872'de Metropolitan Sanat Müzesi ilk Beşinci Cadde mekanının kapılarını açtı. Ertesi yıl, müze bu konum dışında şehrin başka bir yerindeki bir konağa taşındı. Son olarak, 1880'de ise Metropolitan Museum of Art, Fifth Avenue'deki "Museum Mile" ın bir parçası olan şu anki bulunduğu yere taşındı.

ABD'nin en büyük müzesi ve New York'un en çok ziyaret edilen turistik merkezi olan MET, toplam 702.516 ziyaretçiyle, müze tarihinin en çok ziyaret edilen 10 sergisi arasına girdi.

METROPOLİTAN MUSEUM OF ART NEDİR?

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Müzede, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur.

Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır. Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır.