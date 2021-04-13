Güvenlik görevlisine saldırı kamerada

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balat mahallesinde 9 blok 288 haneden oluşan ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı lüks bir sitede gergin günler yaşanıyor.

Sitede yaşayan iki küçük çocuğun kaybolması iddiasıyla başlayan gergin anlarda yeğenlerini aradığını iddia eden Mesut K, sitenin güvenlik görevlisine çocukları görüp görmediğini sordu. Çocukları görmediklerini söyleyen güvenlik görevlilerinden Murat K'ya öfkelenen ve dışarıya çağıran Mesut K, bir anda Murat K'yı darp etmeye başladı. Görevliyi öldüresiye döven saldırgan Mesut K, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kanlar içinde kalan Murat K. ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastanede darp raporu alan Güvenlik görevlisi Murat K, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunurken, uzun süredir sitede agresif hareketleri ve küfürlü konuşmalarıyla huzur bırakmadığı iddia edilen Mesut K ve yakınlarının siteden atılması için imza toplandığı öğrenildi.

Bursa'da site güvenliğine tekme tokat dayak kamerada