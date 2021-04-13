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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:50

Güvenlik görevlisine saldırı kamerada

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Güvenlik görevlisine saldırı kamerada

’da yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı lüks bir sitede güvenlik görevlisine yapılan saldırı kameralara yansıdı. Mesut K. İsimli site sakini, güvenlik görevlisi Murat K’yı öldüresiye dövdü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Balat mahallesinde 9 blok 288 haneden oluşan ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı lüks bir sitede gergin günler yaşanıyor.

Sitede yaşayan iki küçük çocuğun kaybolması iddiasıyla başlayan gergin anlarda yeğenlerini aradığını iddia eden Mesut K, sitenin güvenlik görevlisine çocukları görüp görmediğini sordu. Çocukları görmediklerini söyleyen güvenlik görevlilerinden Murat K'ya öfkelenen ve dışarıya çağıran Mesut K, bir anda Murat K'yı darp etmeye başladı. Görevliyi öldüresiye döven saldırgan Mesut K, daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, kanlar içinde kalan Murat K. ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hastanede darp raporu alan Güvenlik görevlisi Murat K, saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunurken, uzun süredir sitede agresif hareketleri ve küfürlü konuşmalarıyla huzur bırakmadığı iddia edilen Mesut K ve yakınlarının siteden atılması için imza toplandığı öğrenildi.

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Güvenlik görevlisine saldırı kamerada
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