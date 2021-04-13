Hamile kadın oruç tutabilir mi? Ramazan ayında hamilelerin oruç tutması sakıncalı mı?

Hamile kadınlar, mübarek Ramazan Ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getirmek istiyor. Normalde insanlar açlığa uzun süre dayanabilirken hamile kadınlarda bu durum değişiklik gösterebiliyor. Özellikle emzirme ve gebelik döneminde kadınlar hem kendileri hem de taşıdıkları bebekleri için daha fazla miktarda kalori, protein gibi pek çok vitamine ihtiyaç duyarlar. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen hamile kadın hamileliğin oruç üzerindeki etkisini öğrenmek istiyor. Buna göre; Hamile kadın oruç tutabilir mi?

Milyonlarca Müslüman Ramazan ayında oruç tutacak. İslam alemi bin aydan daha hayırlı olan oruç ibadetini yerine getirirken hamile kadınların oruç tutma durumları merak konusu oluyor. Anne adayları sorgulamalarını sürdürürken hamile kadın oruç tutabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Gebelikte oruç tutmayla ilgili bir diğer önemli konu ise anne adayının farklı hastalıklarının olup olmadığıdır. Buna göre, Hamile kadın oruç tutabilir mi? Hamilelikle oruç tutulur mu?

HAMİLE KADIN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Hamile kadınlar ramazan ayında en çok oruç tutup tutamayacaklarını merak edenler arasında yer alıyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken hamile olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;