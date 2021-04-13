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Giriş Tarihi: 13.4.2021 16:54

İftar öncesi fırınlarda pide ve hijyen denetimi yapıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İftar öncesi fırınlarda pide ve hijyen denetimi yapıldı

’nda Ramazan’ın ilk günü iftar öncesinde ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi. Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının ilk gününde ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Beyoğlu'nda Ramazan'ın ilk günü iftar öncesinde ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.
Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının ilk gününde ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

Satılan pidelerin gramajını ölçen ekipler, fırın işletmecilerine kısıtlama tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ekmek üretiminin iftardan bir saat önce kesilmesi gerektiğini fırın esnafına aktaran zabıta ekipleri, üretim yerlerinde de hijyen denetimi gerçekleştirdi. Ekmeklerin iftardan bir saat öncesinde kesilmesini pide üretiminin ise iftar saatine kadar devam etmesi gerektiğini söylediler.

Maske ve mesafe uyarılarını da dile getiren zabıta ekiplerinin ilçedeki denetimlerini Ramazan ayı boyunca sürdüreceklerini kaydettiler.

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İftar öncesi fırınlarda pide ve hijyen denetimi yapıldı
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