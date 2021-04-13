İftara öncesi korkunç olay! 5. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki olay, İnönü Mahallesi 1944 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Zorba (30) isimli bir vatandaş, iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya düştü.