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Giriş Tarihi: 13.4.2021 22:45

İftara öncesi korkunç olay! 5. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

İHA
İftara öncesi korkunç olay! 5. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi

'nin ilçesinde iftara yakın saatlerde 5 katlı bir binanın çatısından düşen 30 yaşındaki Taner Zorba, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki olay, İnönü Mahallesi 1944 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Zorba (30) isimli bir vatandaş, iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Zorba'nın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine Zorba'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan şahsın yakınları, güçlükle sakinleştirildi. Zorba'nın düştüğü yere daha sonra olay yeri inceleme ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, Zorba'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İftara öncesi korkunç olay! 5. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
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