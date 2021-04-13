İl il koronavirüs risk haritası 13 Nisan! Düşük riskli iller listesi

13 Nisan koronavirüs risk haritası yayınlanana kadarki risk durumu araştırılıyor. Son duruma göre düzenlenen yasakların yeni risk haritasına göre gözden geçirilmesi bekleniyor. İşte il il koronavirüs risk haritası kapsamında 13 Nisan düşük riskli iller listesi...

HANGİ İLLER DÜŞÜK RİSKLİ?

Son harita 20-26 Mart dönemine ait olup 58 ilin çok yüksek riskli grupta olduğunu gösteriyordu. 1 il düşük riskli, 10 il orta riskli, 12 il yüksek riskli olarak belirlenmişti. Bu bağlamda yasaklarla ilgili düzenlemelerde bulunuldu. Bugün gerçekleşecek olan Kabine toplantısının ardından akşam saatlerinde yeni risk haritasının yayınlanması bekleniyor. Yayınlanan son risk haritasına göre düşük riskli iller listesi...

İL İL RİSK HARİTASI

20-26 Mart dönemine dair yayınlanan risk haritasında mavi renk ile temsil edilen düşük risk grubunda yer alan iller arasında yalnızca Şırnak ili gösterildi. Orta risk grubunda 10 il, yüksek risk grubunda 12 il, çok yüksek risk grubunda ise 58 il yer aldı.