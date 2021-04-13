Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi? Ramazanda İnsülin direnci olanların oruç tutmasında sakınca var mı?
Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:33 Son Güncelleme: 13.4.2021 09:33

olanlar oruç tutabilir mi? Ramazanda İnsülin direnci olanların oruç tutmasında sakınca var mı?

İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş orucu bozan durumlar hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bunlar arasında en çok merak edilenlerde olanlar oruç tutabilir mi sorusunun yanıtı yer aldı. Bilindiği üzere diyabetik hastaların beslenmesinde ana öğünlerin yanı sıra, ara öğünler de önerilir. Bu sayede ana öğünlerden sonra fazla gıda alımına bağlı şeker yükselmesinin önüne geçilir. Diyabetli hastaları yakından ilgilendiren ? İşte yanıtı…

İnsülin hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Metabolik sendrom olarak da bilinen , insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumdur. İnsülin tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekir. ?

İNSÜLİN DİRENCİ OLANLAR ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Mübarek Ramazan ayında insülin direnci olan vatandaşlar oruç tutma konusunda araştırma yapıyor. Diyabetli hastanın oruç tutma konusunda ilk olarak hekiminin görüşünü almak olmalıdır. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken insülin direnci olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;

İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi?

İNSÜLİN HASTASI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Diyabetik hastalar oruç tutma kararı öncesinde mutlaka kendisini takip eden hekime danışmalı gerekiyor.

Aralıklı aç kalmanın insülin direncine iyi geldiği belirtiliyor. Bu direnç, kan şekeri seviyesini dengede tutuyor. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre tip 2 diyabeti olan üç hastanın bu yolla kilo verdikten sonra insülin almasına gerek kalmadı. Bir diyabetli oruç tutmayı istiyorsa asla sahuru atlamamalıdır.

İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi?

UZMANLAR, ORUÇ AÇISINDAN DİYABETİ ÜÇ AYRI KATEGORİDE DEĞERLENDİRİYOR

1. Grup: veya gizli şekeri olanlar ya da Tip 2 diyabet tanısı yeni konulmuş ama henüz şeker düşürücü ilaç kullanmayan diyabetliler bu grupta değerlendiriliyor. Bu gruba giren diyabetliler, hekim kontrolünde olmak kaydıyla eğer arzu ediyorlarsa oruç tutabilirler. Bu kişiler oruç süresince kan şekeri takibi ve beslenme programına devam etmelidir.

2. Grup: Tip 2 (ileri yaşta ortaya çıkan) diyabeti olan ve diyabete bağlı herhangi bir organ hasarı henüz bulunmayan, şeker düşürücü haplarla ya da bazal insülinle diyabeti kontrol altında olan diyabetliler bu kategoriye giriyor.

Uzmanlar kurulu kararına göre bu gruba giren diyabetlilere oruç tutması önerilmez, dini olarak da hastalığı nedeniyle oruç tutması caiz değildir. Ama hasta oruç tutmayı arzu ediyorsa mutlaka doktor kontrolü altında ve çok sık kan şekeri kontrolü altında tutulmalı.

3. Grup: Tip 1 (genç yaşta diyabeti olan ve insüline bağımlı) diyabetliler, Tip 2 diyabetin ileri döneminde olan, çoklu doz insülin kullanan, kan şeker kontrolü güç, gün içinde ani şeker düşmesi ve yükselmesi olan değişken seyirli diyabetliler ve diyabete bağlı organ hasarı olan hastalar bu grupta kabul ediliyor.

Bu gruptaki hastalara oruç tutması kesinlikle önerilmez, yaşamsal risk vardır ve ileri derecede hastalığı olduğu için dinen caiz değildir. Ramazan süresince tedavisini düzenli olarak sürdürmeli, beslenme planını uygulamalıdır.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi?

.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi? Ramazanda İnsülin direnci olanların oruç tutmasında sakınca var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA