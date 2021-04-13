İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi? Ramazanda İnsülin direnci olanların oruç tutmasında sakınca var mı?

İnsülin hastaları mübarek ramazan ayıyla birlikte oruç tutmayla ilgili araştırmalara başladı. Metabolik sendrom olarak da bilinen insülin direnci, insan vücudunun kaslarında, yağında ve karaciğerde bulunan hücrelerin insüline doğru şekilde tepki vermediği ve bu nedenle enerji için kandaki glukozu kullanamadığı durumdur. İnsülin tanısı konmuş ve tedavi altındaki bazı hastaların oruç tutmak için uzman doktora danışmaları gerekir. İnsülin direnci olanlar oruç tutabilir mi?
Mübarek Ramazan ayında insülin direnci olan vatandaşlar oruç tutma konusunda araştırma yapıyor. Diyabetli hastanın oruç tutma konusunda ilk olarak hekiminin görüşünü almak olmalıdır. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekirken insülin direnci olanların oruç tutmasıyla ilgili detaylar şöyle;
Diyabetik hastalar oruç tutma kararı öncesinde mutlaka kendisini takip eden hekime danışmalı gerekiyor.
Aralıklı aç kalmanın insülin direncine iyi geldiği belirtiliyor. Bu direnç, kan şekeri seviyesini dengede tutuyor. 2018'de yapılan bir araştırmaya göre tip 2 diyabeti olan üç hastanın bu yolla kilo verdikten sonra insülin almasına gerek kalmadı. Bir diyabetli oruç tutmayı istiyorsa asla sahuru atlamamalıdır.
1. Grup: İnsülin direnci veya gizli şekeri olanlar ya da Tip 2 diyabet tanısı yeni konulmuş ama henüz şeker düşürücü ilaç kullanmayan diyabetliler bu grupta değerlendiriliyor. Bu gruba giren diyabetliler, hekim kontrolünde olmak kaydıyla eğer arzu ediyorlarsa oruç tutabilirler. Bu kişiler oruç süresince kan şekeri takibi ve beslenme programına devam etmelidir.
2. Grup: Tip 2 (ileri yaşta ortaya çıkan) diyabeti olan ve diyabete bağlı herhangi bir organ hasarı henüz bulunmayan, şeker düşürücü haplarla ya da bazal insülinle diyabeti kontrol altında olan diyabetliler bu kategoriye giriyor.
Uzmanlar kurulu kararına göre bu gruba giren diyabetlilere oruç tutması önerilmez, dini olarak da hastalığı nedeniyle oruç tutması caiz değildir. Ama hasta oruç tutmayı arzu ediyorsa mutlaka doktor kontrolü altında ve çok sık kan şekeri kontrolü altında tutulmalı.
3. Grup: Tip 1 (genç yaşta diyabeti olan ve insüline bağımlı) diyabetliler, Tip 2 diyabetin ileri döneminde olan, çoklu doz insülin kullanan, kan şeker kontrolü güç, gün içinde ani şeker düşmesi ve yükselmesi olan değişken seyirli diyabetliler ve diyabete bağlı organ hasarı olan hastalar bu grupta kabul ediliyor.
Bu gruptaki hastalara oruç tutması kesinlikle önerilmez, yaşamsal risk vardır ve ileri derecede hastalığı olduğu için dinen caiz değildir. Ramazan süresince tedavisini düzenli olarak sürdürmeli, beslenme planını uygulamalıdır.