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Giriş Tarihi: 13.4.2021 23:17 Son Güncelleme: 13.4.2021 23:19

mı, cinayet mi? 5 katlı binadan düşen şahıs hayatını kaybetti

İHA
İntihar mı, cinayet mi? 5 katlı binadan düşen şahıs hayatını kaybetti

'de Taner Zorba iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı binanın çatısından aşağıya düştü. Olayı görenler durumu ekiplere bildirirken, ekipler yaptıkları ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın olabileceği ihtimali üzerine durulurken, başlatılan inceleme sürüyor.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1944 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Zorba (30) isimli bir vatandaş, iftar vaktine yakın bir saatte 5 katlı bir binanın çatısından aşağıya düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Zorba'nın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları tetkikler sonrasında şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bunun üzerine Zorba'nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınan şahsın yakınları, güçlükle sakinleştirildi. Zorba'nın düştüğü yere daha sonra olay yeri inceleme ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında, Zorba'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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İntihar mı, cinayet mi? 5 katlı binadan düşen şahıs hayatını kaybetti
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