Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri
Giriş Tarihi: 13.4.2021 18:30 Son Güncelleme: 13.4.2021 18:31

İftar Vakti Saat Kaçta? , ,

İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri

’ın ilk sahuruna kalkılıp niyet edilerek 2021 yılını ilk orucuna niyetlenildi. ’da iftar vaktinde ailesiyle, sevdikleriyle ilk orucunu açmak için bekleyenler İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? sorusuna yoğun olarak yanıt aramayı sürdürüyor. , , ile merak edilen İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler.

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. İstanbul İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2021 İstanbul İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;



İSTANBUL İFTAR VAKTİ: 19:48

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkıldı ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
  • Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
  • Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
  • Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı 2021 yılında 12 Mayıs günü arefe, 13 Mayıs günü ise bayramın ilk günü olarak belirlendi.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de



İSTANBUL İMSAK VE İFTAR VAKTİ

İstanbul imsak ve iftar vakitleri şu şekilde;

  • İstanbul İftar Vakti: 19:48
  • (14 Nisan) İstanbul İmsak Vakti: 4:48

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ...

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA