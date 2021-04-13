İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? 2021 İstanbul İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri

İslam alemi için oldukça anlamlı ve önemli olan On bir ayın Sultanı Ya Şehri Ramazan ayının ilk sahuruna gece saatlerinde kalkıldı. İstanbul İmsak vakti geldiğinde ilk oruç için niyet edenler ailesi ve sevdikleriyle oruçlarını açmak üzere iftar vaktini beklemeye başladı. Bu bilgilerle İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunluk gösteriyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

2021 İstanbul İmsakiye ile iftar, sahur, imsak saatleri ile öğrenilmek istenen İstanbul İftar Vakti Saat Kaçta? sorusunun yanıtları şöyle;