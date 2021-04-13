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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:34

iftar vakti saat kaçta? ve bugün iftar saati vakitleri

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi yine büyük heyecan ile karşılandı. 13 Nisan Salı günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilirken, sahura uyanarak oruç tutan kişiler iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı takvimine göre ve 30 günlük iftar saati belli oldu. İftar saatleri Ramazan 2021 İmsakiye ile aşağıdan öğrenebilirsiniz. Peki, bugün saat kaçta? İşte, ve iftar saatleri listesi!

Ramazan ayının gelişi yine büyük heyecan ve coşku ile karşılandı. Dün akşam ilk teravih namazı kılınırken, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ise sahura uyandı. iftar vakti saat kaçta sorusu ise bugün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. takvimi ile İstanbul için iftar vakti tablosu 30 günlük veriler ile paylaşıldı. Buna göre; netleşmiş oldu. İstanbul'da iftar vakti saat kaçta? ve iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile bu başlık altında yer alıyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

saat kaçta? Sorusu gündemin en önemli soru işaretleri arasında yer aldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile İstanbul için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, İstanbul iftar vakti;

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Ramazan ayının birinci günü bu yıl 13 Nisan Salı gününe denk geliyor. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan ve on bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye takvimine göre, iftar vakti ve 30 günlük iftar saatleri belli oldu.

13 NİSAN İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul iftar vakti: 19:48

bilgilerine 30 günlük olarak aşağıda yer alan bağlantıya tıklayıp ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

RAMAZNA BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).

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İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez.

İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

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İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri
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