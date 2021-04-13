İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021 iftar saatleri ve bugün iftar saati vakitleri

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi yine büyük heyecan ile karşılandı. 13 Nisan Salı günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilirken, sahura uyanarak oruç tutan kişiler İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı İstanbul İmsakiye 2021 takvimine göre iftar saatleri ve 30 günlük iftar saati belli oldu. İftar saatleri Ramazan 2021 İmsakiye ile aşağıdan öğrenebilirsiniz. Peki, İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? İşte, İstanbul iftar saati ve iftar saatleri listesi!

Ramazan ayının gelişi yine büyük heyecan ve coşku ile karşılandı. Dün akşam ilk teravih namazı kılınırken, oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler ise sahura uyandı. İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusu ise bugün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. İstanbul İmsakiye 2021 takvimi ile İstanbul için iftar vakti tablosu 30 günlük veriler ile paylaşıldı. Buna göre; iftar saatleri netleşmiş oldu. İstanbul'da iftar vakti saat kaçta? İstanbul iftar saati ve iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile bu başlık altında yer alıyor.

İSTANBUL İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İstanbul iftar vakti saat kaçta? Sorusu gündemin en önemli soru işaretleri arasında yer aldı. Oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkarak niyet eden vatandaşlar iftar saatleri konusunda ayrıntılı bilgileri araştırıyor.

İFTAR SAATLERİ RAMAZAN 2021 İMSAKİYE

Diyanet'ten yayınlanan iftar saatleri Ramazan İmsakiye 2021 ile İstanbul için iftar saati 30 günlük veriler şeklinde paylaşıldı.

İşte, İstanbul iftar vakti;