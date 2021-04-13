İstanbul İmsakiye 2021! İstanbul imsakiyesi ile sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta?

"İstanbul İmsakiyesi 2021" Ramazan ayına girmemize saatler kala, İstanbul'da yaşayanlar tarafından merak edilerek İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırılıyor.

İSTANBUL İMSAKİYE 2021

Yoğun olarak merak edilen İstanbul İmsakiyesi 2021 ile birlikte İstanbul sahur, imsak, iftar vakti saat kaçta? soruları yanıtları ve tüm detaylar