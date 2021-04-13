İstanbul İmsakiye 2021! İstanbul’da iftar vakti, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte iftar saati ve sahur saatleri

İstanbul’da sahur, imsak ve iftar vakti saat kaçta soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Bu noktada, İstanbul İmsakiyesi 2021 gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun ilgi görüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahuru bu gece idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Ramazan İstanbul İmsakiyesi takvimine göre, İstanbul sahur ve iftar vakti belli oldu. İstanbul İmsakiyesi ile İstanbul’da sahur kaçta yapılacak ve İstanbul iftar saatleri soruları yanıt buldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul İmsakiyesi 2021, İstanbul iftar saatleri ve İstanbul sahur saatleri…

İstanbul İmsakiyesi 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi ile birlikte, İstanbul başta olmak üzere, 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşti. Bu gece ilk sahurunu yapacak Müslümanlar, İstanbul imsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorularına haberimizin içerisinde yanıt verdik. İşte İstanbul İmsakiyesi 2021 ile İstanbul iftar saatleri ve sahur vakti!