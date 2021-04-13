İstanbul İmsakiye 2021! İstanbul’da iftar vakti, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte iftar saati ve sahur saatleri

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Giriş Tarihi: 13.4.2021 07:59 Son Güncelleme: 13.4.2021 08:00

İmsakiye 2021! İstanbul’da iftar vakti, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte iftar saati ve sahur saatleri

İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

’da sahur, imsak ve iftar vakti saat kaçta soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Bu noktada, 2021 gecenin ilerleyen saatlerinde yoğun ilgi görüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahuru bu gece idrak edilecek. ’nın yayınladığı Ramazan İstanbul İmsakiyesi takvimine göre, İstanbul sahur ve iftar vakti belli oldu. İstanbul İmsakiyesi ile İstanbul’da sahur kaçta yapılacak ve İstanbul iftar saatleri soruları yanıt buldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan İmsakiyesi ile İstanbul İmsakiyesi 2021, İstanbul iftar saatleri ve İstanbul sahur saatleri…

2021 tarafından yayınlandı. 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişi ile birlikte, başta olmak üzere, 81 ilin sahur, imsak ve iftar saatleri netleşti. Bu gece ilk sahurunu yapacak Müslümanlar, İstanbul imsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini öğrenmek istiyor. Ramazan ayının ilk günü sahura uyanarak oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için İstanbul sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorularına haberimizin içerisinde yanıt verdik. İşte İstanbul İmsakiyesi 2021 ile İstanbul iftar saatleri ve sahur vakti!

İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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İstanbul İmsakiyesi 2021 yayınlandı: İstanbul İmsakiye ile iftar vakti ve sahur saatleri! İstanbul’da iftar saati, sahur ve imsak vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte iftar ve sahur vakti;

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İstanbul İmsakiye 2021! İstanbul’da iftar vakti, sahur ve imsak vakti saat kaçta? İşte iftar saati ve sahur saatleri
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