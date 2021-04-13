İstanbul'da rezil olay! Çeçen kadın, bindiği takside hayatının şokunu yaşadı!

14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı.