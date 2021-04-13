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Giriş Tarihi: 13.4.2021 12:34 Son Güncelleme: 13.4.2021 12:43

'da rezil olay! Çeçen kadın, bindiği takside hayatının şokunu yaşadı!

DHA
İstanbul'da rezil olay! Çeçen kadın, bindiği takside hayatının şokunu yaşadı!

'Pes' dedirten dolandırıcılık geçtiğimiz ay 'te yaşandı. K.P. isimli taksici, gidecekleri yere götürmek için 3 kadınla 30 lira karşılığında anlaştı ve ön koltuktaki kadının uzattığı paranın eski olduğunu söyleyip kadınlarla kavga etti. Bu sırada taksici K.P., Çeçen uyruklu kadının 4 bin dolarını el çabukluğuyla çaldı. Taksici ve ona yardım eden şüpheli gözaltına alınırken, takside yaşanan arbede ile paraların çalındığı anlar kameralara yansıdı.

14 Mart Pazar günü saat 13.30 sıralarında E.S. isimli Çeçen uyruklu kadın yanında iki kadınla birlikte, Fatih Eminönü otobüs duraklarından Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. E.S. 30 lira karşılığında Taksim'e gitmek için taksici K.P.(30) ile anlaştı.

PARALARIN ESKİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

K.P. kadına paraların eski olduğunu öne sürerek başka para vermesini istedi. Bu sırada E.S. çantasından başka para çıkardı.

Taksici K.P. el çabukluğu ile kadının çantasında bulunan 4 bin dolar parayı aldı. Bu sırada araç içinde arbede de yaşandı.

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K.P.'nin arkadaşı C.D. kadınlara yardımcı olma bahanesiyle taksiye bindi. Kadınlar araçtan inerken şüpheliler olay yerinde hızla uzaklaştı. Kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, K.P. ve C.D.'yi 10 Nisan Cumartesi günü saat 19.20 sıralarında Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasında K.P.'nin 2020 yılında yine "Dolandırıcılık" ve "Yankesicilik" yaptığını tespit etti. Ertesi gün adliyeye sevk edilen K.P. tutuklanırken, C.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de

Öte yandan takside yaşanan yankesicilik ve arbede araç içi kameralarına yansıdı.

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Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
Gıda ve içecek Amazon Türkiye’de
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İstanbul'da rezil olay! Çeçen kadın, bindiği takside hayatının şokunu yaşadı!
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